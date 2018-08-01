"أسنتيو” تطالب بالعودة إلى نظام الست سنوات في الابتدائي

طالبت نقابة ”أسنتيو” مصالح نورية بن غبريت بضرورة العودة إلى نظام الست سنوات في الطور الابتدائي والإبقاء على أربع سنوات في الطور المتوسط لتمكين التلاميذ من توسيع معلوماتهم وتلقي المعلومات والمعارف بالشكل المطلوب خاصة أن التقارير التي أعدها المختصون اثبتت تحصل عدد معتبر من تلاميذ هذا الطور على نتائج متدنية، عند انتقالهم الى الطور المتوسط على مدار سنوات الإصلاح.

اقترحت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أس أن تي يو” على لسان ممثلها قويدر يحياوي العودة إلى نظام الست سنوات في الطور الابتدائي مع الإبقاء على أربع سنوات في المتوسط لتمكين التلاميذ من توسيع معلوماتهم وتمكينهم من تلقي المعلومات والمعارف بالشكل المطلوب، خاصة أن دراسة نتائج التلاميذ بينت أن جل تلاميذ السنة الأولى متوسط تحصلوا على نتائج متدنية تباينت بين إنذارات وتوبيخات. وأشار المتحدث، أمس في تصريح لـ«البلاد”، إلى أن نتائج التلاميذ حسب ما أكده الأساتذة والمفتشون الذين شاركوا في لجنة الوتائر المدرسية التي نظمتها النقابة كانت ضعيفية وهي تؤكد فشل سياسة الإصلاحات المنتهجة منذ 2013 خاصة في الابتدائي الذي يعد ركيزة المدرسة والتعليم المتوسط والثانوي.

وقال المتحدث إن النقابة سترفع التقارير التي خرجت بها اللجنة الى الوصاية حيث ستتقدم بطلب رسمي للعودة الى نظام الست سنوات مع الإبقاء على أربع سنوات في الطور المتوسط، إضافة إلى ضرورة مراجعة المناهج والبرامج التربوية بشكل يسمح باكتساب المتمدرسين المعلومات والمعارف التي تمكنهم من النجاح من طور الى طور الى غاية الوصول إلى الجامعة على اعتبار أن الجامعة انطلقت في نظام ”أل أم دي” وهذا ما يقضي على أي تأخر للتلميذ وإمكانية حصوله على شهادة الليسانس في سن 22 سنة كما هو متعارف عليه.

من جهة أخرى طالب التنظيم ايضا الوزارة بتغيير رزنامة الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2018ـ2019 ، بتأجيله بأسابيع إضافية في ولايات الجنوب مقارنة بولايات الشمال وهو الشأن لرزنامة الخروج في العطل مع مراعاة خصوصيات المناطق الجنوبية من البلاد وخاصة في الامتحانات، أصبحت حتمية حيث يجب ان تكون هذه الاخيرة منفصلة عن امتحانات المناطق الشمالية على اعتبار ان المنهاج غير متماثل بين الشمال والجنوب ومن الصعب جدا استمرار التلاميذ في الجنوب في الدراسة الى غاية شهر جوان.

وفيما يخص العطلة الصيفية أكدت الورشة أنه يجب تقديم خروج تلاميذ ولايات الجنوب مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات دون انتاظر النتائج بسبب درجة الحراراة وانعدام المكيفات والانقطاعات التي يعرفها التيار لكهربائي وتبلغ ذروتها في الصيف.

كما شددت على ضرورة اهتمام الوزارة بالشركاء الاجتماعيين والفاعلين إذ لا يمكن حسبها مراجعة ولا تمطيط الوتائر بمعزل عن مراجعة البرامج والمناهج الدراسية الكثيفة جدا للتلميذ.

ويمكن هنا الإشارة الى مشكل العتبة في التعليم الثانوي التي تجد حلا آليا اذا ما تم التخفيف من المناهج والبرامج. كما دعت الى مراجعة الحجم الساعي الحالي للعمل الذي يؤرق الأساتذة والتلميد وخاصة أساتذة التعليم الابتدائي الذي يقدر بـ30 ساعة عمل أسبوعيا بالإضافة الى المهام الأخرى داخل المطعم وخارج حجرات الدرس. أما بالنسبة للتلاميذ فتضاف لهم ساعات دروس الدعم الأمر الذي يجعل الأستاذ غير قادر على مسايرة هذا الحجم الساعي ويضعف من إرادة التلميذ في التحصيل المطلوب، وضرورة مراجعة مهام أستاذ المدرسة الابتدائية.