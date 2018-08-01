دونالد ترامب يبدأ في تنفيذ تهديداته ضد تركيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي سارا ساندرز ، اليوم الأربعاء ، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وزيرين في الحكومة التركية ، على خلفية تواصل اعتقال القس الأمريكي المتهم بالتجسس والإرهاب في تركيا أندرو برونسون.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية إن العقوبات ستشمل كل من وزيري العدل عبد الحميد غُل والداخلية سليمان سويلو باعتبار أنهما المسؤولان عن احتجاز القسّ الأمريكي الذي يضخع للإقامة الجبرية بعد قضائه عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة الارتباط بتنظيمات إرهابية في تركيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدّد في وقت سابق بفرض عقوبات واسعة على تركيا في حال تواصل احتجاز برونسون ، وهو ما رفضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الذي أكد على وجوب احترام استقلالية القضاء التركي.