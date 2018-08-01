لافارج هولسيم-الجزائر تصدر الكلينكر لأول مرة

قام مجمع لافارج هولسيم الجزائر بتصدير 40.000 طن من مادة الكلينكر (مادة أولية مستخدمة في صناعة الاسمنت) من ميناء وهران , حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان المجمع.

قام مجمع لافارج هولسيم الجزائر بتصدير 40.000 طن من مادة الكلينكر (مادة أولية مستخدمة في صناعة الاسمنت) من ميناء وهران , حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان المجمع.

و حسب ذات المصدر فيتعلق الأمر بأول عملية تصدير الكلنيكر و هذا بعد عمليات تصدير الاسمنت الرمادي المصنوع من طرف المجمع بالجزائر منذ بداية السنة.

للتذكير, فإن مجموع لافارج هولسيم-الجزائر يملك مصنعين (2) من الاسمنت في ولاية المسيلة و في عكاز ولاية معسكر وينشط بالشراكة مع مجمع "سواكري سيلاس"في مصنع ثالث يقع في ولاية بسكرة.

كما أنه يدير بالشراكة مصنع إسمنت في مفتاح.

و يقدر العدد الإجمالي الحالي لمصانع الاسمنت (العمومية والخاصة) في الجزائر سبعة عشر بطاقة إجمالية قدرها 25 مليون طني علما أن الطلب المحلي قدر ب 26 مليون طن في عام 2016.

ووفقا للتوقعات فانه من المنتظر إن ترتفع طاقة الإنتاج في 2020 الى 6ر40 طن مع 20 مليون طن للمجمع العمومي "جيكا" و 1ر11 مليون طن لمجمع لافارج هولسيم -الجزائر- فضلا عن 5ر9 مليون طن للمتعاملين الخواص.