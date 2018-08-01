بالصور.. تشييع جثامين شهداء سكيكدة بكل من تيسمسيلت والشلف وتلمسان

تم اليوم الأربعاء تشييع جنازة شهداء الواجب بكل من تيسمسيلت وتلمسان وكذا شلف، بحضور السلطات العسكري والمدنية.

حيث وري ظهر اليوم جثمان شهيد الواجب الوطني ” سدود نصر الدين” الثرى بمقبرة الازهرية مسقط راسه وسط ذويه وحشد غفير من المواطنين.

كما حضر واجب العزاء القائد الجهوي للدرك الوطني العقيد “محمد تريكي” وبحضور والي الولاية بالنيابة ونخبة من ممثلي المؤسسات العسكرية والمدنية.

بينما شيعت ظهر اليوم بمقبرة سيدي أحمد بمدينة الرمشي في تلمسان جنازة الشهيد أسامة مڤني شهيد الواجب الوطني أحد ضحايا الهجوم الإرهابي بسكيكدة.

أين حضر مراسيم تشييع الجنازة الى جانب عائلته وأصدقاءه والي ولاية تلمسان علي بن يعيش والسلطات الأمنية والعسكرية.

ويعتبر الشهيد من مواليد 21 ماي 1997 بتلمسان، وكان قد إلتحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي سنة 2016 .

إضافة إلى ذلك تم اليوم الأربعاء دفن الشهيد بلال ابراهيم الذي راح ضحية الاعتداء الجبان من طرف مجموعة ارهابيةبجبال عزابة ولاية سكيكدة

مراسيم تشييع الجنازة بمقبرة بوحلو بلدية سيدي عكاشة بحضور السلطات الولائية ،الأمنية والمدنية ووسط جميع غفير من أقارب وجيران الفقيد

رحم الله شهداء الجزائر وأسكنهم فسيح جنانه وألهم ذويهم الصبر والسلوان إن لله وإنا إليه راجعون.