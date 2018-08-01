إنجلترا قد تترشح لإستضافة مونديال 2030

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه سيجري دراسة جدوى لبحث إمكانية التقدم بترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بعد فشله في محاولتين سابقتين لاستضافة المونديال للمرة الثانية في تاريخ البلاد.

وسبق لإنجلترا أن استضافت كأس العالم لمرة واحدة في تاريخها وذلك عام 1966 وأحرزت حينها لقبها العالمي الوحيد. وتقدمت انجلترا بعد ذلك بترشيح لاستضافة مونديال 2006 و2018 علما أن ألمانيا فازت بتنظيم الأول وروسيا بالثاني.

وفي بيان نشر اليومي أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد غريغ كلارك أن "مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وافق الشهر الماضي على إجراء دراسة جدوى حول إمكانية أن يكون مرشحا محتملا عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030".

وأضاف "هذا العمل (الدراسة) سيتم خلال الموسم الجديد ولن يتم اتخاذ قرار قبل 2019".

وسبق للأرجنتين والأوروغواي والباراغواي أن أعلنت أنها ستتقدم بترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030ي والذي يصادف في الذكرى المئوية الأولى لأول كأس عالمي والتي استضافتها الأوروغواي عام 1930.