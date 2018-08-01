وست هام الإنجليزي يصر على ضم براهيمي

أبدى نادي وست هام يونايتد الانجليزي اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي، نجم بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات المتميزة التي قدمها مع الفريق في

الموسم الماضي.

وشارك براهيمي مع بورتو في 49 مباراة بمختلف البطولات الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 12 هدفا، وساهم في 10 أخرى، كما كان مرشحا للدخول في التشكيل الأفضل للدوري البرتغالي، وأثار استبعاده منه عديد علامات الاستفهام.

وذكرت تقارير برتغالية أبرزتها صحيفة "جوغو" البرتغالية أن مسؤولي نادي وست هام يونايتد تواجدوا في البرتغال، يوم الثلاثاء، لبحث إمكانية التعاقد مع براهيمي في الموسم المقبل، علما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم، وهو ما يتيح له الانتقال بعد نهايته إلى أي فريق بشكل مجاني، ما قد يعجل بموافقة بورتو على رحيله إلى عملاق العاصمة البريطانية لندن.

يٌذكر أن بعض التقارير أشارت إلى اقتراب براهيمي من الرحيل عن بورتو في الصيف الحالي، لا سيما بعد غيابه عن التدريب الأول للفريق، قبل أن يعود إلى التدريبات مجددا استعدادا للموسم الجديد.