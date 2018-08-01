إل جي تعلن عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثاني من النصف الأول لعام 2018

سجّل النصف الأول العديد من المستويات القياسية: أعلى إيرادات عالمية، أعلى أرباح تشغيل و تجاوز المبيعات لأول مرّة 30 تريليون وون

أعلنت شركة إل جي الكترونيكس عن بلوغ مبيعاتها العالمية المجمعة خلال الربع الثاني من عام 2018 ما قيمته 15.02 مليار وون كوري ( 13.9 مليار دولار أمريكي) وأرباح تشغيل تقدّر ب771 مليار وون كوري ( 715.1 مليار دولار أمريكي). وارتفعت مبيعات الربع الثاني بنسبة %3.2 بينما زادت أرباح التشغيل بنسبة %16.1 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعوّض ارتفاع أرباح مداخيل التجهيزات المنزلية، وتكييف الهواء ومنتجات الترفيه المنزلي الممتازة خسائر التشغيل في مكونات السيارات والاتصالات النقالة خلال الربع الثاني من نفس العام.

وبلغت المبيعات وأرباح التشغيل خلال النصف الأول من عام 2018 أعلى مستوياتها القياسية. فلقد ارتفعت الإيرادات بنسبة %3.2 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 لتبلغ 30.14 تريليون وون كوري( 28 مليار دولار أمريكي) وزادت أرباح التشغيل بنسبة % 18.5 لتبلغ 1.88 تريليون وون كوري( 1.7 مليار دولار أمريكي). وفي ضوء حالة عدم اليقين التي تمرّ بها ظروف السوق، والمنافسة والمشهد التجاري العالمي في المستقبل، تدخل إل جي النصف الثاني بتركيز شديد على القدرة التنافسية من حيث التكلفة والنمو المربح.

وحققت شركة إل جي للأجهزة المنزلية و أجهزة تكييف الهواء مبيعات كبيرة في الربع الثاني من عام 2018 بمبلغ قدره 5.26 تريليون وون كوري ( 4.88 مليار دولار أمريكي) وأرباح تشغيل بقيمة 457.2 تريليون وون كوري( 424.04 مليار دولار أمريكي). وارتفعت الإيرادات الفصلية ب %4.3 مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك جزئيا إلى المبيعات الموسمية الفصلية القوية لمكيفات الهواء، وزيادة شحنات نظام إل جي ستايلر للعناية بالملابس وأجهزة تنقية الهواء، وخاصة في السوق الكورية المحلية. وحقق الدخل التشغيلي ارتفاعا فصليّا ب %1.7 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، مدفوعا في ذلك بإدارة التكلفة ومبيعات غسالات الملابس الفاخرة والثلاجات، مما عوّض آثار ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الصرف غير المواتية. وبلغت إيرادات النصف الأول لتجهيزات إل جي المنزلية، و أجهزة تكييف الهواء أعلى مستوى عرفه تاريخ الشركة، وذلك بتجاوزها لأول مرّة عتبة 10 تريليون وون كوري( 94.66 مليار دولار أمريكي).

أفادت شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي أنّها قد حقّقت خلال الربع الثاني مبيعات بقيمة 3.82 تريليون وون كوري( 3.54 مليون دولار أمريكي). وارتفعت الايرادات بنسبة % 4.1 مقارنة بالربع الأول من عام 2017 وذلك فضل المبيعات الجيدة لأجهزة تلفزيون أوليد LG OLED ، وأجهزة تلفزيون إل جي فائقة الوضوح SUPER UHD وغيرها من المنتجات المتميزة. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة % 44.1 مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، مستعيدا بذلك أداء هامش أرباح الاستغلال ثنائي الرقم لتجهيزات الترفيه المنزلي مقارنة بالربع الأول من عام 2018. وفي النصف الثاني، وبينما كان من المتوقع أن تشهد سوق أجهزة التلفزيون العالمية ضعفا على مستوى الطلب بسبب الركود الاقتصادي في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنّ الشركة تخطط للحفاظ على استراتيجية الربح القوية وذلك من خلال توسيع نطاق مبيعات المنتجات المتميزة وتعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة.

سجلت شركة إل جي للاتصالات النقالة حجم مبيعات يقدّر ب207.2 مليار وون كوري( 192.2مليون دولار أمريكي) وخسارة تشغيل تقدّر ب185.4 مليار وون كوري (171.95 مليون دولار أمريكي). وتراجعت المبيعات الفصلية مقارنة بالعام الماضي بسبب تباطؤ نمو سوق الهواتف الذكية في العالم وانخفاض مبيعات الهواتف الذكية من المتوسط إلى المنخفض في أمريكا اللاتينية. وتعود الخسارة التشغيلية المسجلة في الربع الثاني بدرجة كبيرة إلى انخفاض المبيعات وزيادة الاستثمارات في عملية التسويق وذلك لدعم عملية إطلاق الهواتف الذكية الرائدة الجديدة. ومع المتوقع قيام منافسة في فئة الهواتف الذكية المميّزة واستمرار حالة الركود على مستوى النمو خلال النصف الثاني، وتسعى الشركة إلى تحسين هيكل أعمالها وزيادة مبيعاتها من الهواتف الذكية الجديدة المتميّزة LG G7 ThinQ و LG V35 ThinQ في الأسواق الرئيسية العالمية.

وحققت شركة إل جي لمكونات السيارات حجم مبيعات يقدر ب872.8 مليار وون كوري( 809.5 مليون دولار أمريكي) و سجلت خسارة على مستوى التشغيل ب32.5 مليار وون كوري( 30.14 مليون دولار أمريكي). وارتفع حجم المبيعات بنسبة %3.9 مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي مع بدء الانتاج الضخم في المشروعات الجديدة. وتعكس الخسارة التشغيلية الفصلية الزيادات المسجلة في أسعار المواد الخام مثل الذاكرة والموارد الإضافية للمشاريع الجديدة. وسوف تستمر وحدة الأعمال مواجهة أوجه عدم اليقين في قطاع صناعة السيارات العالمي وفي السياسة التجارية الأمريكية على امتداد هذا العام، وذلك على الرغم من أنّ النمو المتوقع للسيارات الكهربائية والموصولة يعدّ مبشّرا بالنسبة إلى شركة إل جي لمكونات السيارات على المدى الطويل.

وبلغ حجم مبيعات شركة إل جي للمعاملات فيما بين الشركات خلال الربع الثاني 588.5 مليار وون كوري (545.82 مليون دولار أمريكي) وأرباحا تشغيلية تقدّر ب39 مليار وون كوري (36.17 مليون دولار أمريكي). وارتفعت الايرادات بنسبة % 10.7 مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وذلك بفضل المبيعات الكبيرة لمنتجات اللافتات الرقمية ووحدات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة. وارتفع الربح التشغيلي بنسبة % 73.3 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 ويعود ذلك إلى زيادة مبيعات المنتجات المتميزة وتحسين تكلفة القدرة التنافسية. وخلال النصف الثاني، يُتوقع ازدياد الطلب على اللافتات الرقمية المتميزة، بينما ستواجه تجارة الوحدات الشمسية على الأرجح منافسة متزايدة وتحديات في السوق بسبب بيئة التجارة الدولية دائمة التغيّر.

توضيح خاص بأسعار الصرف خلال الربع الثاني من عام 2018

تستند نتائج الأرباح الفصلية غير المدققة لشركة إل جي إلكترونيكس لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتحوّل المبالغ بالوون الكوري إلى الدولار الأمريكي باعتماد متوسط معدل فترة الثلاثة أشهر من الربع المقابل - 1,078.20 لكل دولار واحد.

مؤتمر الأرباح والمؤتمر الهاتفي

ستعقد إل جي الكترونيكس مؤتمرا هاتفيا باللغة الإنجليزية في 27 يوليو 2018 على الساعة 09.00 بتوقيت كوريا الرسمي( 12.00 بتوقيت غرينيتش/التوقيت العالمي المنسق). يرجى من المشاركين في المؤتمر الهاتفي باللغة الإنجليزية الاتصال على الرقم 3061 810 31 82 + وإدخال رمز المرور # 9084 . سيكون ملف العرض المقابل متاحا للتنزيل على الموقع الإلكتروني لإل جي إلكترونيكس (www.lg.com/global/ir/reports/earning-release.jsp) حوالي الساعة 16.00 يوم 26 يوليو 2018. يرجى زيارة http://pin.teletogether.com/eng والقيام بالتسجيل المسبق باستخدام رمز المرور الذي تمّ تسلّمه. أما بالنسبة إلى أولئك الذين لا يمكنهم المشاركة، فإنّ تسجيلا صوتيا للمؤتمر الصحفي سيكون متاحا لمدة 30 يوما بعد انتهاء المكالمة. للنفاذ إلى التسجيل، اتصل بالرقم3100 931 31 82 + وأدخل رمز المرور #142910 عندما يُطلب منك ذلك.