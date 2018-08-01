إعادة فتح مسبح 20 أوت ببلوزداد مجانا لمدة شهر

تمّ صبيحة اليوم الأربعاء، إعادة فتح مسبح 20 أوت 1955، من قبل مصالح بلدية بلوزداد بالعاصمة، أمام فرحة عارمة للأسر و الأطفال.الذين توافدوا بكثرة على مرفق ظل مغلقا لسنتين متتاليتين بسبب أشغال على مستوى مضخات المياه

و شهد مدخل المسبح بشارع محمد بلوزداد، منذ الصبيحة إزدحاما ملفتا للأطفال و العائلات للظفر بمكان في هذا المرفق الذي فتح أبوابه مجددا

غير أنه تم تسجيل غياب شروط الإستقبال من أثاث مناسب للجلوس و الاستمتاع قبالة هذه المساحة المائية،

و إكتفت العائلات بالجلوس أرضا، أو الإستناد لجدران المكاتب القريبة من الأحواض.