رئيس البلدية "محمد جريدي" يحرك التنمية الراكدة في وقت وجيز

عانت بلدية تاورة بولاية سوق أهراس خلال السنوات الفارطة من ركود مس جميع القطاعات بسبب الخلافات التي ميزت عهدة المجلس البلدي السابق بسبب حالة الانسداد التي عرفها طيلة عهدته. ومع عودة هذا الرئيس القوي الذي يتميز بحكمته وتجربته الكبيرة في التوفيق بين التناقضات تمكن في وقت وجيز من لم شمل المجلس البلدي وتوحيده وجعله يتكلم بلغة واحدة ورأي واحد وهو تنمية البلدية والسير بها إلى الأمام ،حيث شهدت البلدية منذ بداية ترأسه انطلاقة قوية ومشجعة لأغلب المشاريع وهذا ما يلاحظه المواطن التاوري في كل ناحية وفى كل حي وفي كل شبر ،حيث انطلقت عملية تعبيد الطرقات وتبليط الأرصفة وإصلاح الإنارة العمومية وتعميمها على كل الأحياء ،كما تمكن السيد محمد جريدي من الانطلاق في برنامج استعجالي للمياه مما سيخلص البلدية بشكل نهائي من أزمة التزود بالمياه الصالحة للشرب. وفي نفس السياق يعمل رئيس البلدية ليلا نهارا على ربط المناطق الريفية التابعة للبلدية بشق الطرقات قصد فك العزلة وتمكين كل المواطنين من الاستفادة من التنمية المحلية التي تشهدها البلدية . وقال رئيس البلدية في تصريح للمسار العربي بأنه يعمل حاليا على وضع مخطط خاص بالشباب والترفيه هذا البرنامج سيمكن الشباب من تفجير طاقتهم ومواهبهم وجعلهم في حالة استقرار مما سيمكن هؤلاء من خدمة المنطقة وتطوير طاقتهم وابداعتهم .وفي ذات السياق يراهن السيد محمد جريدي على أن عهدته ستكون الأحسن منذ إنشاء البلدية .