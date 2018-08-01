سوناطراك “تحرم” جامعيي 3 ولايات من مسابقة التوظيف

عبّر العديد من الشباب الحاصلين على شهادات جامعية بولايات غرداية، تمنراست، والوادي عن سخطهم على خلفية حرمانهم من حقهم في الحصول على مناصب شغل بالشركة الوطنية سوناطراك، بسبب سحب ولاياتهم من موقع تسجيلات مسابقة التوظيف لسنة 2018 الخاصة بالمترشحين من ولايات الجنوب، حيث أبقت على خمس ولايات فقط، وهي ورقلة، الأغواط، إليزي، أدرار وبسكرة.

وأوضح عدد من المعنيين لـ “الشروق”، أنّ ولاياتهم كانت معنية بالمسابقة، لكن سرعان ما تم التراجع عن ذلك لأسباب مجهولة، دون أي تصريح رسمي من طرف الشركة، رغم أن الولايات جنوبية، تضم الكثير من الشباب الحاملين للشهادات العليا الراغبين في إيجاد شغل لدى سوناطراك.

ويطالب الجامعيون بولايات غرداية، الوادي، وتمنراست إدارة سوناطراك بإعادة فتح مجال المشاركة في هذه المسابقة قبل انتهاء الآجال المحددة في 9 أوت الجاري.

من جهته أوضح مدير التشغيل لولاية غرداية أحمد رحمة لـ “الشروق” أنّه استقبل الكثير من الشكاوي حول هذا الإلغاء الغامض، مضيفا أنه لم يتم التنسيق مع وكالة التشغيل، بسبب فتح التسجيلات في الموقع الالكتروني مباشرة، مؤكدا على أنه لا يحق له التدخل لدى شركة سوناطراك للمطالبة بإعادة فتح المجال أمام شباب ولاية غرداية.

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