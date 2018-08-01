الإتحاد العربي يهدد العين الإماراتي قبل موقعة وفاق سطيف

البلاد.نت- عبد الرحمان بلعاليا- يتجه الإتحاد العربي لكرة القدم لتسليط عقوبات شديدة على نادي العين الإماراتي في حال لم يشرك لاعبيه الدوليين في لقاء العودة لمنافسة البطولة العربية ضد وفاق سطيف والمرتقب هذا السبت بالعاصمة الكرواتية زغرب.

ويأتي هذا بعدما تعمد النادي الإماراتي إراحة لاعبيه الدوليين في لقاء الذهاب أمس الثلاثاء ضد الوفاق، الأمر الذي يتنافى مع لوائح الإتحاد العربي، الذي هدد وعلى لسان رئيسه طلال آل الشيخ أن فريق العين مجبر على إشراك لاعبيه الدوليين في لقاء العودة ضد الوفاق وإلا فإنه سيتعرض لعقوبات شديدة من قبل الإتحاد.

وأكد مدير البطولة في تصريحات لوسائل الإعلام بعد لقاء العين ضد الوفاق أمسية أمس بزغرب، أن هيئته تريد إنجاح البطولة من خلال رصد أغلفة مالية ضخمة للأندية المتأهلة، مع رفض مشاركة الفرق بالتشكيلات الإحتياطية.

وبات نادي العين الإماراتي مجبر الآن على إشراك لاعبيه الدوليين في لقاء العودة المرتقب هذا السبت ضد الوفاق السطايفي الذي حقق فوزا ثمينا في لقاء الذهاب بثنائية مقابل هدف قطع من خلالها شوطا كبيرا لضمان العبور للدور المقبل.