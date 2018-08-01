درّاجي: لا كيروش ولا بلماضي.. أنت تكذب على الجزائريين يا زطشي!

كذب الإعلامي، المحلل الرياضي في قنوات “بي آن سبورتس”، حفيظ دراجي، تصريحات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، حول تفاوضه مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني الأول، مؤكدا أن “الفاف” تواصل سياسة الكذب على الجمهور بما أنها لم تتصل بأي ناخب “مونديالي”.

ونشر دراجي فيديو على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فايسبوك” قال فيه: “كذب رئيس الفاف مازال متواصلا وبات يستفزني، قيل لنا إنهم على مقربة من التفاوض مع مدرب كبير، وبعد 24 ساعة علمت أنهم اتصلوا بمدرب آخر للتفاوض معه، أين هو المدرب العالمي إذن؟ ولماذا فشلت المفاوضات معه؟ هذه كذبة مثل كذبة وحيد حاليلوزيتش وكيروش وبلماضي وروهر، الجميع يعلم أن الساحة الكروية اليوم لم يعد فيها الكثير من المدربين الذين يليقون بمنتخب بحجم الجزائر”.

الإعلان عن المدرب الجديد لن يكون قريبا!

وبخصوص موعد الإعلان عن خليفة رابح ماجر كشف الصحفي السابق في التلفزيون الجزائري: “قبل 40 يوما من مباراة غامبيا في تصفيات كأس إفريقيا نحن بلا مدرب.. من سيتواصل مع اللاعبين ليستدعيهم؟ ومن سيشرف على الجزائر في هذه الظروف، الإعلان عن المدرب الجديد لن يكون قريبا إلا في حالة الاستنجاد بناخب محلي مؤقت، وسنعود 30 سنة إلى الوراء ويستمر التحايل علينا، لم نستطع جلب مدرب محترم كما أننا لم نقدر على استقدام لاعب محترف مزدوج الجنسية منذ أكثر من سنتين، بما في ذلك حسام عوار الذي لم يتواصل معه ولا مع عائلته نحن في حاجة إلى نفس جديد، لكن للأسف سياسة التهديم مازالت متواصلة.. أنا حزين جدا”.