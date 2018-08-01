وست هام يُجدد اهتمامه بضم براهيمي

جدّد نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، رغبته في التعاقد مع الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، لاعب بورتو البرتغالي خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، وفقا لما كشفت عنه صحيفة “ذا جيم” البرتغالية، اليوم.

وأضاف ذات المصدر، بأن مسؤولي النادي الإنجليزي، تواجدوا في البرتغال، أمس، لبحث إمكانية التعاقد مع متوسط ميدان “الخضر” في الموسم المقبل، وذلك بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع ناديه “الدراغاو” الموسم المنصرم.

وشارك اللاعب مع ناديه في 49 مباراة بمختلف البطولات الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 12 هدفا، وتسبب في 10 أخرى، كما كان مرشحا للدخول في التشكيل الأفضل للدوري البرتغالي، وأثار استبعاده منه العديد من علامات الاستفهام.