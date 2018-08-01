ماجر يعود لكواليس إقالته ويكشف الهدف الذي سعى لتحقيقه مع الخضر

واصل الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، الدفاع عن صورته التي تشوهت لدى الشعب الجزائري، عقب النتائج السلبية التي سجلها رفقة “الخضر” خلال مرحلة إشرافه على عارضته الفنية مؤخرا، قائلا في حواره لموقع “كورة” المتخصص في أخبار الرياضة: “لقد قاموا بنشر صورة سيئة عني في العالم العربي، وهذا أمر أحزنني كثيرا، وما قالوه عني كذب”، وواصل: “عندما وصلني النداء لبيته دون أدنى تردد، ولكن الأمور تغيرت بطريقة عجيبة، هناك أشياء غريبة جدا”.

كما حمّل ماجر، مسؤولية عدم تأهل المنتخب الوطني، لكأس العالم 2018، للمكتب الفيدرالي السابق، باعتماده على اللاعبين المحترفين، قائلا: “في رأيي المشكلة تتعلق بإستراتيجية الإتحاد السابق، وسياسته في الإعتماد على اللاعبين الموجودين في أوروبا”. وفي المقابل أشاد صاحب “الكعب الذهبي”، بسياسة المكتب الجديد “للفاف”، قائلا: “نتمنى كل التوفيق لخير الدين زطشي، وسياستنا كانت متوافقة معه”، وأضاف: “أردنا خلق مزيج بين أفضل اللاعبين، سواء في الخارج أو داخل الجزائر، وهذا البرنامج يهتم جدا بأن نفوز”، متسائلا في الوقت ذاته: “كيف ستكون السياسة في المستقبل؟ أنا لم أنل الثقة إلا لسبعة أشهر فقط”.

من جهته، أكد الناخب الوطني المقال من منصبه، ماجر، أنه كان يُسطر التتويج بكأس إفريقيا للأمم خلال “كان 2019” التي ستحتضنها الكامرون، قائلا: “بكل صراحة أنا مرتاح، والطاقم الفني أيضًا يشعر بالارتياح. حددنا أهدافنا بدقة شديدة، وكنا نهدف إلى التتويج بكأس أفريقيا المقبلة في الكاميرون، ومنحنا الفرصة للمحليين، وخسرنا مباريات، وربحنا أخرى”.

في المقابل، ردّ ماجر، في حواره مع ذات المصدر عن من انتقد غيابه لمدة 10 سنوات عن التدريب، قبل توليه العارضة الفنية لـ”الخضر”، قائلا: “هذا لكلام للشوشرة، ومطلقو ذلك أرادوا دائما إعطاء صورة سيئة عني للعالم الكروي، قالوا أني لم أدرب لمدة 10 سنوات”، وتابع: “صحيح أني لم أدرّب، لكني كنت محللا كرويا لبطولات كبيرة، أنا لم أكن في الميدان الأخضر، لكن كنت في ميدان آخر”.

بالموازاة من ذلك أكد النجم السابق لبورتو البرتغالي، بأن العرب ومنذ زمن بعيد لا يعطون فرصة كبيرة للمدرب المحلي: “هذا الكلام ومنذ زمن بعيد، نعم في الجزائر، تونس ومعظم البلدان العربية، لا يعطون فرصة كبيرة للمدرب المحلي”. كما اعتبر أسطورة “الدراغاو”، بأن من إنتقدوه يغارون منه، ومن مشواره الكبير، مُعتبرا بأنه لم يفهم السيناريو الذي عاشه.

وختم ماجر حديثه بالكشف أنه اصطحب عائلته لرحلة طويلة، تبدأ من تركيا وتنتهي بالبرتغال ليغسل أحزانه من الخيبات التي واجهته في المهمة التي انتهت قبل موعدها المفترض.