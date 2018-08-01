بالفيديو ..مسلحون يسطون على بنك القصرين في تونس

تسبب 11 مسلحا يشتبه في أنهم إرهابيين، في عملية السطو باستعمال السلاح على فرع بنك الأمان بالقصرين بتونس.

وتعود تفاصيل الحادثة، إلى قيام 7 مسلحين باحتجاز شخص كرهينة، في حين قام 4 آخرين بعملية السطو المسلح.

وحسب ما أفاد به موقع” شمس أف أم”، فإن عملية البحث عن المسلحين لا تزال متواصلة باستعمال المروحية العسكرية.

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