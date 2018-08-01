إجراءات جديدة لتسهيل الدفع الإلكتروني عبر مراكز البريد

وقـّعت مؤسسة بريد الجزائر والوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية، الأربعاء، على بروتوكول اتفاق يهدف إلى تطوير الدفع الإلكتروني بالجزائر.

التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول، كان من طرف المدير العام لبريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية عبد الحكيم بن صاولة، بمناسبة الأيام الدراسية حول “التجارة والدفع الإلكترونيين” التي نظمتها الوكالة على مدار يومين بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله.وقال دحماني لوكالة الأنباء الجزائرية، إن هذا البروتوكول يتعلق بـ”تطوير الخدمات الإلكترونية لمواقع الانترنت التجارية”، موضحا أن “المؤسستين ستنشئان عن طريق هذا الاتفاق آلية شراكة تسمح للمؤسسات الناشئة الحديثة بتطوير خدمات الانترنت التجارية في إطار السياسة الجديدة التي انتهجتها بريد الجزائر من أجل تطوير الدفع الإلكتروني”.وحسب المتحدث، فإن هذا الاتفاق “سيساهم في تطوير خدمات الدفع على شبكة الانترنت حيث ستتمكن المؤسسات الناشئة من الحصول على الوثائق والمساعدة اللازمة للخدمات التقنية لبريد الجزائر للتمكن من تطوير مواقع الانترنت التجارية لصالح التجار ومزودي السلع والخدمات”.وأكد دحماني أن تطوير هذه الخدمات بواسطة المؤسسات الناشئة على مستوى حاضنة سيدي عبد الله “سيساهم في تطوير التجارة والدفع الإلكترونيين عن بعد، إضافة إلى الخدمات لفائدة التجار”.

من جهته، أشار بن صاولة، إلى أن بروتوكول الاتفاق “جاء تلبية لحاجيات مؤسسة بريد الجزائر فيما يخص تطوير حلول الدفع الإلكتروني”، مشيرا إلى أن الوكالة “ستدعم عن طريق هذا البروتوكول مجهودات بريد الجزائر الرامية إلى تعميم استعمال هذه الحلول ونشر التكنولوجيا لدى المواطن”.