ندوة دولية حول الهجرة غير الشرعية بالجزائر

عين البرلمان الافريقي للمجتمع المدني، الجزائر لتنظيم الطبعة الـ2 من الندوة الدولية حول الهجرة غير الشرعية التي ستجري من 19 الى 21 نوفمبر 2018 بالجزائر العاصمة و ذلك بعد عملية انتقاء تمت من بين خمسة بلدان افريقية مرشحة.

و قد اعرب رئيس لجنة تنظيم الندوة، علي ساحل، في تصريح ادلى به الثلاثاء لوأج عن ترحيبه بالقرار الذي اتخذه البرلمان الافريقي للمجتمع المدني، مؤكدا ان اختيار الجزائر قد تم على اساس عدة معايير سيما منها "التجربة والخبرة في مجال تنظيم الاحداث الدولية الكبرى ومستوى هياكل الاستقبال والمورد البشري المؤهل".