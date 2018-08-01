توزيع آلاف عقود “DAIS” و”PID” على البلديات لفائدة البطالين

شرعت مديريات النشاط الاجتماعي، على مستوى ولايات الوطن في توزيع عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي “DAIS” وعقود حاملي الشهادات “PID” على جميع البلديات وفقا للحصص المخصص لها، ما يسمح بتوظيف آلاف البطالين مع الدخول الاجتماعي المقبل.كشفت مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الثلاثاء، لـ “الشروق” عن شروع مديرات النشاطات الاجتماعي في توزيع عقود التشغيل للبطالين في إطار جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي “DAIS” وبرنامج منحة ذوي الشهادات “PID”، على جميع بلديات الوطن، وهذا حسب الحصص المخصصة لكل بلدية، وذلك من أجل تغطية العجز المسجل في عدد من القطاعات على غرار المدارس إضافة إلى احتياجات مختلف الإدارات العمومية.وفي التفاصيل، فإن الجهاز الأول “DAIS” يشمل الشباب متوسطي المستوى من “18 إلى 59 سنة” حيث يوفر هذا الأخير مناصب شغل لأصحاب المستوى التعليمي المتوسط داخل الإدارات العمومية والخاصة والمؤسسات الاقتصادية لمدة سنتين قابلة للتمديد شريطة موافقة الجهة المستخدمة التي يتقاضى من خلالها المستفيد من هذا البرنامج 6000 دينار شهريا.أما البرنامج الخاص بإدماج حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين المتخرجين من الجامعات فيسمح بفتح أبواب الشغل بعد التخرّج ومساعدة هؤلاء الشباب على اكتساب الخبرة وهذا عبر توجيههم إلى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لمدة سنتين ونصف، وهذا بتوفير أجر شهري قدره 10 آلاف دج للمتحصلين على شهادات الليسانس و8000 دينار للتقنيين السامين.

الشروع في توزيع عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي “DAIS” وعقود حاملي الشهادات “PID”، يأتي تجسيدا لتعليمات الحكومة التي رفعت التجميد عن بعض المشاريع وهذا من أجل تغطية العجز الذي يعرفه عدد من القطاعات، وهو ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مؤخرا، حيث كشف عن فتح أكثر من 45 ألف منصب عمل على مستوى بلديات القطر الوطني، تحضيرا للدخول المدرسي وبالضبط لفائدة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية عبر كل الولايات.

كما أكدت مصادرنا أن عقود المستفيدين سواء المتعلقة بنشاطات الإدماج الاجتماعي أم عقود حاملي الشهادات، تخضع لتحقيقات معمقة للتأكد من أن المستفيد لا يمارس فعلا أي عمل، يعني “بطال”، وأنه لم يستفد من أي دعم من أجهزة الدعم وتشغيل الشباب.