رئيس بلدية بجاية ينفي إلغاء مهرجان الأغنية الأمازيغية

نفى اليوم الأربعاء، رئيس بلدية بجاية، حسين مرزوقي، ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام عن إلغاء حفلات مهرجان الأغنية الأمازيغية الذي جرت العادة على تنظيمه كل صيف بولاية بجاية.

وتأسف رئيس البلدية المنتخب عن حزب الأفافاس في حديث مع إذاعة الصومام، للتفسير الخاطئ لتصريحاته السابقة والتي تحدث فيها عن تأجيل المهرجان وليس إلغاءه.

وعن سبب التأجيل أرجع مرزوقي الأمر إلى مشكل النفايات التي تغرق فيها بجاية منذ أكثر من شهرين مرجعا أنّ الوضع البيئي لا يسمح بتنظيم مهرجان.‏