الاتحادية المصرية تعلن عن اختيار مدرب أتلتيكو مدريد السابق ناخبا جديدا

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحادية المصرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، أن المدرب المكسيكي خافيير أغيري سيكون الناخب الجديد لمنتخب مصر بعد الاتفاق الذي حصل بينه وبين مسؤولي الاتحادية اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة...

وحسب عبد الغني، فإن أغيري سيتنقل إلى المكسيك لتسوية بعض الأمور الشخصية على أن يعود إلى القاهرة منتصف الشهر الحالي للإمضاء على عقده النهائي لمدة أربع سنوات أي إلى غاية نهاية نهائيات كاس العالم 2022 بقطر، على أن يستفيد من حوالي 90 ألف أورو شهريا.

وكان تعيين أغيري قد لاقى معارضة من طرف بعض أعضاء مجلس الاتحادية بسبب تورطه في وقت سابق في قضية تلاعب بنتائج مباريات الدوري الإسباني لما كان مدربا لريال سرقسطة موسم 2010/2011، وهو ما دفع هؤلاء لربط الاتصال بالفرنسي تيري هنري المساعد الحالي لمنتخب بلجيكا والذي تردد في الموافقة على العرض.

علما أن أغيري خاض عدة تجارب ويملك خبرة كبيرة، حيث درب العديد من الأندية افسبانية على رأسها أتلتيكو مدريد، كما درب المنتخب الياباني، أما آخر تجربة له فقد كانت مع الوحدة الإماراتي.