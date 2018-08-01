إحباط محاولة تهريب 2 مليون أورو إلى تونس

أحبطت مصالح الجمارك الجزائرية بالمركز الحدودي بتيتة ببئر العاتر جنوب تبسة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء محاولة تهريب 2 مليون أورو كانت قد ضبطت على متن سيارة سياحية كان على متنها شاب لا يتجاوز الـ 20 سنة من عمره وكان بصدد تهريبها نحو تونس مستغلا انخفاض وتيرة التنقلات غير أن فطنة أعوان الجمارك في تفتيش أجزاء المركبة مكن من حجز المبلغ، وقد اتخذت كل الإجراءات القانونية لإحالة الملف القضائي على القطب القضائي بقسنطينة فيما باشرت إدارة الجمارك كل التحضيرات لتحويل الملف وحجز السيارة والمبلغ الذي يبقى محل عدة تساؤلات إن كانت تعود ملكيته للشاب الملقى عليه القبض أو أحد بارونات التهريب من المنطقة سيما وأن القيمة قد تتجاوز 40 مليار سنتيم بالعملة الوطنية .

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