اتفاق لتطوير الدفع الإلكتروني

وقعت مؤسسة بريد الجزائر والوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق يهدف إلى تطوير الدفع الإلكتروني بالجزائر.

وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول من طرف المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية عبد الحكيم بن صاولة بمناسبة الأيام الدراسية حول "التجارة والدفع الإلكترونيين" التي نظمتها الوكالة على مدار يومين بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله.

وأبرز دحماني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا البروتوكول يتعلق بـ"تطوير الخدمات الإلكترونية لمواقع الأنترنت التجارية"، مشيرا إلى أن "المؤسستين ستنشئان عن طريق هذا الاتفاق آلية شراكة تسمح للمؤسسات الناشئة الحديثة بتطوير خدمات الأنترنت التجارية في إطار السياسة الجديدة التي انتهجتها بريد الجزائر من أجل تطوير الدفع الإلكتروني".

وحسب ذات المسؤول، فإن هذا الاتفاق "سيساهم في تطوير خدمات الدفع على شبكة الأنترنت بحيث ستتمكن المؤسسات الناشئة من الحصول على الوثائق والمساعدة اللازمة للخدمات التقنية لبريد الجزائر للتمكن من تطوير مواقع الأنترنت التجارية لصالح التجار ومزودي السلع والخدمات".

كما أكد ذات المتحدث، أن تطوير هذه الخدمات عن طريق المؤسسات الناشئة على مستوى حاضنة سيدي عبد الله "سيساهم في تطوير التجارة والدفع الإلكترونيين عن بعد، زائد الخدمات لفائدة التجار".

من جهته أشار بن صاولة، أن بروتوكول الاتفاق هذا "جاء تلبية لحاجيات مؤسسة بريد الجزائر فيما يخص تطوير حلول الدفع الإلكتروني"، مبرزا أن الوكالة "ستدعم عن طريق هذا البروتوكول مجهودات بريد الجزائر الرامية إلى تعميم استعمال هذه الحلول ونشر التكنولوجيا لدى المواطن".