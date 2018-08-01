نابولي يبحث عن بديل غلام

عادت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت "الإيطالية لتتحدث مجددا عن حاجة نادي نابولي إلى ضم لاعب يحسن اللعب على مستوى الرواق الأيسر الدفاعي.

الأمر الذي يمنح انطباعا بأن إصابة فوزي غلام قد تكون أخطر مما هو رائج، الأمر الذي قد يدفع الإدارة إلى المسارعة في استقدام لاعب جديد يساعد البرتغالي ماريو روي في شغل تلك الخانة خلال الموسم الكروي الجديد. وكانت أحدث التقارير المرتبطة بسعي نابولي إلى ضم ظهير جديد قد تحدثت عن اهتمام النادي الأزرق السماوي بضم الألماني هينريشس من باير ليفركوزن، فضلا عن الإيطالي ماتيو دارميان من مانشستر يونايتد.