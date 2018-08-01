20 إرهابيا سلموا أنفسهم خلال جويلية الماضي

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن عمليات مكافحة الإرهاب، مكّنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من القضاء على 4 إرهابيين وأوقفت اثنين آخرين، وسلم 20 إرهابيا أنفسهم، وتم توقيف 20 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

ونشرت الوزارة شريط فيديو على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، يبيّن حصيلة العمليات النوعية التي قامت بها قوات الجيش الوطني الشعبي لشهر جويلية 2018.

وجاء في الشريط، أن مفارز الجيش دمرت 5 مخابئ للإرهابيين و6 قنابل تقليدية الصنع واسترجعت رشاش ديكتاريوف، 22 كلاشنكوف، 39 بندقية من مختلف الأصناف واسترجعت 1260 طلقة من مختلف العيارات و42 مخزن ذخيرة وشريطي ذخيرة إضافة إلى تدمير 1381 كلغ من المواد المتفجرة ولغمين.

وبخصوص محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز الجيش 22 تاجر مخدرات، وضبطت 17.3 قنطارا من الكيف المعالج و 9371 قرص مهلوس، وأوقفت 207 مهربين و12 منقب عن الذهب، وأحبطت محاولة تهريب 120898 لتر من الوقود بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب 217.85 طن من المواد الغذائية، وضبطت 46 جهاز كشف عن المعادن و151 مولدا كهربائيا و113 مطرقة ضغظ.

وضبطت مفارز الجيش أيضا 130.3 قنطارا من التبغ و38 عربة من مختلف الأصناف، و70966 وحدة من مختلف المشروبات و145676 علبة من السجائر.

أما فيما يتعلق بمحاربة الهجرة غير الشرعية، فأوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، 211 مهاجرا غير شرعي وأنقذت حياة 400 شخص من الغرق في عرض البحر، وأوقفت 4 غطاسين بدون رخصة.