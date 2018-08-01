بلماضي يخرج عن صمته ويؤكد اتصال زطشي به لتدريب الخضر

أكد المدرب الجزائري جمال بلماضي، اليوم الأربعاء 1 أوت، أنه قد تم الاتصال به من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لخلافة رابح ماجر على رأس المنتخب الوطني.

وقال بلماضي في تصريحات لقناة دزاير نيوز “في الواقع، تلقيت اتصالًا رسميًا من رئيس الفاف خير الدين زطشي”، وأضاف “لا يمكنني ان اكشف في الوقت الحالي مضمون المفاوضات”.

وكان الموقع La Gazette du Fennec قد نقل صباح اليوم خبر اتصال الفاف ببلماضي، حيث قال إن “الاتفاق وشيك ومن المقرر عقد اجتماع بين جمال بلماضي ورئيس الفاف خير الدين زطشي في الساعات الـ 24 أو الـ 48 القادمة من أجل تعميق المحادثات وربما التوصل إلى اتفاق “.