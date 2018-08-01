حملة بحث واسعة عن الطفلة "إكرام" بعد اختفاءها الغامض بتيارت

اهتز الأحد الماضي، حي التفاح بمدينة تيارت على وقع خبر اختفاء الطفلة خنة إكرام، البالغة من العمر 10 سنوات، في ظروف غامضة.

وبحسب المصادر، فإن اكرام خرجت بعد عودتها من المدرسة القرآنية لشراء الخبز لتختفي عن الأنظار بعدها، وتدخل عائلتها في حالة هستيريا البحث عنها، كما تم إبلاغ مصالح الأمن مباشرة بحادثة الإختفاء الغامضة.

وشكل سكان الحي من أقارب العائلة وجيرانها مجموعات للبحث في محيط المنزل والأحياء المجاورة لمقر سكناها، لكن دون جدوى.

من جهتهم شن نشطاء على فايسبوك حملة بحث واسعة عن عن الطفلة، حيث تجمعوا بعد صلاة العصر وباشروا البحث انطلاقا من حيها السكني الذي تقطن فيه والمعروف بحي التفاح 03 .

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