ماجر: "روراوة يتحمل مسؤولية عدم تأهلنا للمونديال ولم أندم على تدريب الخضر"

البلاد.نت- عبد الرحمان بلعاليا- أدلى الناخب الوطني السابق رابح ماجر بتصريحات لموقع "كوورة " العربي، أين تطرق لأسباب عدم تأهل الخضر لمونديال روسيا، أين حمل صاحب الكعب الذهبي المسؤولية للمكتب الفيدرالي السابق الذي ترأسه روراوة، بحيث صرح قائلا:" أظن أن إستراتيجية المكتب السابق للإتحادية هي سبب عدم تأهل الخضر للمونديال الروسي، بالإعتماد وبشكل كبير على اللاعبين المحترفين والقادمين من أوروبا، وهو ما طرح العديد من المشاكل في بيت المنتخب وتسببت في حرمان الجزائر من بلوغ المونديال ".

" السياسة المنتهجة من "الفاف" ممتازة "

كما تطرق الناخب الوطني السابق للسياسة المنتهجة من قبل المكتب الحالي "للفاف" والذي يقوده خير الدين زطشي، مؤكدا أنه كان يتوافق مع هذا الأخير في العديد من النقاط، بحيث قال:" أتمنى كل التوفيق للمكتب الحالي الذي يقود "الفاف" وعلى رأسهم زطشي، خاصة أنه ينتهج سياسة جيدة وكنت قد توافقت معه بخصوصها، بالإعتماد على مزيج من أفضل اللاعبين الموجودين خارج الجزائر مع الإستعانة بالعناصر المتألقة في الدوري المحلي ".

وأكد ماجر تسائله بخصوص مستقبل الكرة الجزائرية، وهو الذي تمت إقالته بعد سبعة أشهر فقط من توليه تدريب المنتخب الجزائري، بحيث قال:" لا أدري كيف ستكون سياسة "الفاف" في المستقبل الآن، لأني لم أحظى بالثقة اللازمة وغادرت بعد سبعة أشهر فقط ودون خوض أي لقاء رسمي ".

" كنت أطمح لإهداء الجزائر كان 2019 لكن...

وأكد صاحب الكعب الذهبي أنه كان يطمح لإهداء الجزائر كأس أمم إفريقية ثانية من بوابة "كان" الكاميرون 2019، بحيث قال:" كنا قد حددنا هدف التأهل لكان الكاميرون، من أجل التتويج بالنجمة الثانية للجزائر، لكن تمت إقالتنا ونحن كطاقم فني نشعر بالإرتياح لأننا عملنا بجدية كبيرة لتحقيق الأهداف المسطرة، خضنا لقاءات ودية عديدة هناك من فزنا بها وهناك من إنهزمنا فيها وهذا شيء عاد، لكن الأهم أننا منحنا الفرصة وبشكل كبير للاعبين المحليين ".

" لم أصرح أبدا أنني ندمت على العودة لتدريب الخضر "

ونفى ماجر، أن يكون قد صرح لأي وسيلة إعلامية أنه نادم على العودة لتدريب الخضر، بحيث صرح قائلا:" منذ تنحيتي من تدريب المنتخب لم أدلي بأي تصريحات سوى لجريدة من أجل تكذيب بعض الأقاويل، لكنني لم أصرح أنني ندمت على تدريب الخضر، وصدقوني والله العظيم لم أتحدث وكتبوا عني أشياء كثيرة لكن سيأتي وقت وسأتحدث بشكل أكبر ".

" من إنتقدوني يغيرو مني "

وفي سؤال بخصوص الإنتقادات الكثيرة التي طالته في فترة تدريبه للخضر، أجاب ماجر قائلا:" لقد تم نشر أشياء كثيرة عني في العالم العربي، ولا أفهم سبب كل هذه الهجمات، قدمت لتدريب المنتخب ولبيت النداء، لكن من إنتقدوني سبب حملتهم واضح لأنهم "يغيرو مني" كرويا ولم يقدموا ما قدمته لبلدي طيلة سنوات عديدة "

" صحيح أنني لم أدرب منذ 10 سنوات لكنني حللت أكبر البطولات العالمية "

وبخصوص توليه قيادة العارضة الفنية للخضر رغم أنه لم يدرب لمدة فاقت العشرة سنوات، أجاب ماجر قائلا:" هذا كله كلام للشوشرة، مطلقو ذلك أحبوا دائما أن يعطوا صورة سيئة عني للعالم كروي، قالوا إني لم أدرب لمدة 10 سنوات، صحيح أني ما دربت، لكني كنت محللًا كرويًا لبطولات كبيرة، أنا لم أكن في الميدان الأخضر، ولكني كنت في ميدان آخر، هؤلاء يروجون للأشياء السيئة عني وليس للجوانب الجيدة، وقالوها أيضا عن أخي نبيل معلول، ولكني لن أنزل لهذا المستوى.. سأتركهم.

" لهذا السبب لم أوجه الدعوة لمبولحي "

وكشف ماجر في خضم حواره مع موقع "كوورة" أنه لم يوجه الدعوة للحارس رايس وهاب مبولحي في وقت سابق رغم تألقه في الدوري السعودي، بحيث قال:" أعرف جيدا مستوى مبولحي، ولم أوجه له الدعوة لأنني فضلت معاينة حراس آخرين، وبعدما طلبناه في لقاء البرتغال رفض القدوم بحجة أنه في عطلة رفقة العائلة "

" لن أتحدث كثيرا الآن وسأكشف كل شيء مستقبلا "

وأكد ماجر أنه لن يكشف كل شيء الآن، ويفضل أن لا يبوح بالكثير من الأسرار المتعلقة بتجربته الأخيرة مع المنتخب مؤكدا في خضم حواره مع موقع "كوورة" أنه سيكشف كل شيء مستقبلا، بحيث قال:" أنا الآن مرتاح نفسيا، لكن سأكشف كل شيء مستقبلا "