ماجر يوضح سبب إقصائه لـ مبولحي من التشكيلة !

في حوار حصري مع موقع كورة العربي تكلم الناخب الوطني “رابح ماجر” عن عدة تساؤلات كانت تحير الجمهور الجزائريو عن قضية الرايس مبولحي التي جعلت “ماجر” محل انتقاد كبير من طرف الصحافة الجزائرية و كذلك الجمهور الجزائري

أكد الناخب الوطني السابق قائلا : “أعرف مستوى مبولحي جيدا . و لم أوجه له الدعوة لأنني كنت أريد معاينة حراس آخرين”

و تابع قائلا : ” عندما وجهنا له الدعوة في ودية ضد البرتغالي , رفضنا و لم يلبي الطلب بحجة أنه في عطلة مع عائلته “