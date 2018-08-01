ماجر يوضح سبب إقصائه لـ مبولحي من التشكيلة !
في حوار حصري مع موقع كورة العربي تكلم الناخب الوطني “رابح ماجر” عن عدة تساؤلات كانت تحير الجمهور الجزائري
و عن قضية الرايس مبولحي التي جعلت “ماجر” محل انتقاد كبير من طرف الصحافة الجزائرية و كذلك الجمهور الجزائري
و عن قضية الرايس مبولحي التي جعلت “ماجر” محل انتقاد كبير من طرف الصحافة الجزائرية و كذلك الجمهور الجزائري
أكد الناخب الوطني السابق قائلا : “أعرف مستوى مبولحي جيدا . و لم أوجه له الدعوة لأنني كنت أريد معاينة حراس آخرين”
و تابع قائلا : ” عندما وجهنا له الدعوة في ودية ضد البرتغالي , رفضنا و لم يلبي الطلب بحجة أنه في عطلة مع عائلته “
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