الصينيون يسلّمون الجوية الجزائرية طائرة شحن غير مكتملة

علمت “سبق برس”، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد استلمت قبل أيام طائرة البوينغ 737-800 ذات الترقيم “7T-VJJ”، التي تم تحويلها إلى طائرة شحن خاصة بالسلع بالمائ بالمائة، في ورشة تابعة لشركة “ستايكو” بالصين.

وحسب ما أكدته مصادر من داخل شركة الجوية الجزائرية اليوم الأربعاء، فإن الطائرة المتواجدة على مستوى موقف مطار هواري بومدين منذ يوم الأحد، والتي حولت من طائرة نقل مسافرين إلى طائرة شحن مائة بالمائة، قد تأخر موعد تسليمها بأزيد من شهرين، حيث كان الاتفاق مع الصينين أن يتم الامر شهر جوان كأقصى تقدير.

وفي السياق، كشف ذات المتحدث أنه خلال معاينة الطائرة على مستوى مطار الجزائر، تبين أنه لا تزال هناك بعض الأشغال التي لم يقم بها الصينيون على غرار الطلاء الخارجي، إضافة إلى وجود بعض القطع والعناصر التي كانت داخل الطائرة لم يتم ارجاعها.

للإشارة، تراهن الجزائر على تطوير النقل الجوي والبحري للسلع، بهدف دعم استراتيجية تصدير السلع الجزائرية خاصة منها الفلاحية نحو الخارج.