الدرك يسجل 237 قضية استغلال غير شرعي للشواطئ ومواقف السيارات

سجلت مصالح الدرك الوطني، في إطار مخطط دلفين الخاص بتأمين موسم الاصطياف، 237 قضية خاصة بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ، مواقف السيارات، وكذا المخيمات الصيفية، وهذا في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و22 جويلية الماضي.

وكشف بيان صادر عن قيادة الدرك تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه في إطار تطبيق مخطط تأمين موسم الاصطياف لسنة 2018، ابتداء من 1 جوان 2018 إلى غاية 22 جويلية، عاينت وحدات الدرك الوطني عبر 14 ولاية ساحلية 237 قضية، منها 125 قضية خاصة بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ، 53 قضية متعلقة بالاستغلال غير الشرعي لمواقف السيارات، إضافة إلى 59 قضية تخص الاستغلال غير الشرعي للمخيمات الصيفية.

وكشف بيان صادر عن قيادة الدرك تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه في إطار تطبيق مخطط تأمين موسم الاصطياف لسنة 2018، ابتداء من 1 جوان 2018 إلى غاية 22 جويلية، عاينت وحدات الدرك الوطني عبر 14 ولاية ساحلية 237 قضية، منها 125 قضية خاصة بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ، 53 قضية متعلقة بالاستغلال غير الشرعي لمواقف السيارات، إضافة إلى 59 قضية تخص الاستغلال غير الشرعي للمخيمات الصيفية.

وبالاختصاص الإقليمي بولاية الجزائر تم حجز 812 مظلة شمسية و392 طاولة و1553 كرسي، وولاية جيجل بـ232 مظلة شمسية و227 طاولة و456 كرسي، ثم ولاية مستغانم بـ280 مظلة شمسية و128 طاولة و271 كرسي.

وبالاختصاص الإقليمي بولاية الجزائر تم حجز 812 مظلة شمسية و392 طاولة و1553 كرسي، وولاية جيجل بـ232 مظلة شمسية و227 طاولة و456 كرسي، ثم ولاية مستغانم بـ280 مظلة شمسية و128 طاولة و271 كرسي.