العاصمة: إلتحاق أزيد من 21 ألف تلميذ جديد بالمدارس خلال الموسم القادم

من المنتظر أن يلتحق أزيد من 21 ألف تلميذ بأقسام السنة الأولى من التعليم الابتدائي على مستوى المؤسسات التربوية الموزعة بشرق الجزائر العاصمة والتي تعرف حاليا عدة أشغال ترميم وتهيئة.وقال مدير مديرية التربية شرق بالولاية، لحبيب عبيدات، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إنه يتوقع استلام 12 ابتدائية جديدة قبيل الدخول المدرسي الجديد ( 2019 /2018)، موضحا أن التحضيرات جارية على قدم وساق تحسبا للموسم الدراسي المقبل، والذي اعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت هذا الأسبوع انه سيكون بالنسبة للتلاميذ يوم الأربعاء 5 سبتمبر القادم، في حين يستأنف المعلمون والأساتذة عملهم يوم الأحد 2 سبتمبر، مضيفا انه استعداد لذلك تجري حاليا عدة عمليات ترميم للمؤسسات التربوية فيما يتوقع استلام 12 ابتدائية مع بداية الموسم الدراسي الجديد.

وقال المتحدث إن تحضيرات الدخول المدرسي شرع فيها منذ أزيد من شهرين من خلال إعداد الخرائط البيداغوجية و الإدارية واتمام حركة نقل الموظفين من مدراء ومفتشين وعمال في مختلف الاسلاك، ويجري حاليا ضبط الدخول المقبل مع الهياكل التربوية المتوقع استلامها من اجل وضع دراسة مفصلة حول المناطق التي يمكن ان تعرف ضغطا و اكتظاظا في الاقسام بغرض تحديد كافة المؤسسات التي سيتم العمل فيها بنظام الدوامين.

وعن المؤسسات الجاري انجازها و التي ستدعم حظيرة هياكل القطاع بناحية شرق العاصمة، قال عبيدات، انه يوجد حاليا ثانويتين و5 ابتدائيات و3 متوسطات قيد الانجاز وهي هياكل يتوقع ان تستلم مع بداية الدخول المدرسي، فيما سيصل تعداد المؤسسات الابتدائية المستلمة تدريجيا بعد انطلاق الموسم الدراسي إلى 12 ابتدائية.

ويقول عبيدات في هذا الخصوص أن أشغال الترميم مستمرة حاليا عبر 17 متوسطة و37 ابتدائية و20 ثانوية، وتشمل عمليات التهيئة وسائل التدفئة والسماكة وأرضية الساحات لتتجاوب والمعايير المطلوبة في هذه المرافق التربوية.