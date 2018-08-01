معهد باستور ينصح بـ”الأعشاب” لتفادي بعوضة النمر الأسيوي

حث المدير العام لمعهد باستور زبير حراث المتعرضين للسعات البعوض النمر الأسيوي باستعمال الزيوت العطرية وبعض الكريمات التي تبتاع على مستوى بائعي الأعشاب، تفاديا لتكاثر يرقة البعوضة، بالإضافة إلى تنظيف الفضاءات وإفراغ الحاويات من المياه الراكدة .وقال حراث اليوم الأربعاء في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن معهد باستور إتخذ عددا من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأوبئة خلال موسم الصيف خاصة ما تعلق ببعوضة النمر الأسيوي، والتي تم تسجيل عدة حالات منها في أربع ولايات.

وأوضح المصدر نفسه أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية منذ بدء انتشار هذا البعوض في 2011 بأربع ولايات ساحلية، وذلك بهدف تجنب انتشارها في الولايات الأخرى وحتى داخل الولايات المتضررة، مضيفا أن العملية تميزت باستعمال الرش للبؤر والأماكن التي تنتشر فيها هذه الحشرة، وذلك بالتعاون مع فرق الوقاية للبلديات مع مراقبة مستمرة من مصالح المعهد.

وللإشارة فإن انتشار هذه البعوضة الوافدة يعود أساسا إلى التعاملات التجارية وعن طريق الحاويات المستوردة من آسيا فضلا عن تنقل المواطنين للخارج.