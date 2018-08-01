إختتام فعاليات مهرجان وهران الدولي في غياب وزير الثقافة

اختتمت أمسية الثلثاء، فعاليات الطبعة الحادية عشر لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، في غياب وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ، الذي ناب عنه الأمين العام لوزارة الثقافة إسماعيل أولبصير.

وشهد حفل الإختتام تتويج فيلم “إلى آخر الزمان” للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ بالوهر الذهبي، عن فئة الأفلام الروائية الطويلة. أما فيلم “واجب” للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر فقد نال جائزة لجنة التحكيم.

وعادت جائزة الوهر الذهبي عن فئة الأفلام الروائية القصيرة، للفيلم اللبناني شحن، لمخرجه كريم رحباني . أما جائزة لجنة التحكيم فقد عادت للفيلم التونسي رقصة الفجر للمخرجة آمنة النجار.

وفاز عن فئة الأفلام الوثائقية بجائزة الوهر الذهبي، فيلم طعم الإسمنت للمخرج زياد كلثوم، أما جائزة لجنة التحكيم فقد عادت إلى المخرج الجزائري مالك بن إسماعيل عن فيلمه معركة الجزائر.. فيلم في التاريخ.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة أحسن سيناريو قد عادت إلى السيناريست المصري هيثم الدبور عن فيلمه فوتوكوبي، أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين الفلسطينيين محمد بكري وصالح بكري، عن دروهما في فيلم واجب.

وتوج بجائزة أحسن دور نسائي الممثلة التونسية أميرة شبلي عن دورها في فيلم تونس بالليل. وحظي المخرج المغربي عز العرب العلوي بجائزة أحسن إخراج، عن فيلمه دوار البوم.

وأعلن المهرجان عن حجب جائزة بانوراما الأفلام القصيرة، نظرا لمستواها الضعيف.