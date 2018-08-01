إجراءات وقائية للحد من انتشار بعوض النمر

اتخذ معهد باستور عددا من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأوبئة خلال موسم الصيف خاصة بما يتعلق ببعوضة النمر الأسيوي، والتي تم تسجيل عدة حالات منها في أربع ولايات.

وأوضح المدير العام لمعهد باستور زبير حراث، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية منذ بدء انتشار هذا البعوض في 2011 بأربع ولايات ساحلية، وذلك بهدف تجنب انتشارها في الولايات الأخرى وحتى داخل الولايات المتضررة، مضيفا أن العملية تميزت باستعمال الرش للبؤر والأماكن التي تنتشر فيها هذه الحشرة، وذلك بالتعاون مع فرق الوقاية للبلديات مع مراقبة مستمرة من مصالح المعهد.

وحث المدير العام لمعهد باستور، المتعرضين للسعات البعوض النمر الأسيوي باستعمال الزيوت العطرية وبعض الكريمات، " لكن تفاديا لتكاثر يرقة البعوضة يستلزم تنظيف الفضاءات و إفراغ الحاويات من المياه الراكدة".

و يشار إلى أن انتشار هذه البعوضة الوافدة يعود أساسا إلى التعاملات التجارية وعن طريق الحاويات المستوردة من آسيا فضلا عن تنقل المواطنين للخارج.