محرز: “موسم جديد وفريق جديد.. مستعد لذلك”

نشر الجزائري “رياض محرز” صورة له عبر حسابه الرسمي في “الإنستغرام”، وأكد أنه مستعد للتحدي الجديد الذي ينتظره هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

وقال محرز: “موسم جديد، فريق جديد، مستعد لذلك مع حذاء جديد قدمته شركة “نايك فوتبال” “.

وتعول جماهير “السيتي” كثيرا على “محرز” من أجل مساعدة الفريق في تحقيق كل الألقاب الممكنة هذا الموسم.

يذكر أن الجزائري سيكون جاهزا لأول مباراة رسمية له مع “مانشستر سيتي” الأسبوع المقبل حينما يواجه “تشيلسي” في كأس الذرع الخيرية.