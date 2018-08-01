إعادة تأهيل وعصرنة محطة الخروبة بالعاصمة

أعطى وزير الاشغال العمومية والنقل عبد الغنى زعلان، أمس الثلاثاء تعليمات بمباشرة إعادة تأهيل محطة الخروبة البرية بالجزائر العاصمة.

وشدد زعلان على ضرورة الإسراع في تنفيذ مخطط عصرنة محطة الخروبة، التي تمتد على مساحة 8,3 هكتار، داعيا إلى اختيار الوقت المناسب للشروع في تنفيذ أشغال التهيئة الأولية.

ومن المقرر أن تشمل الأشغال الواجهة الخارجية لمبنى المحطة حتى يتجانس مع مشاريع تهيئة الساحل العاصمي والجامع الأعظم المحاذي لها، ليتم بعدها استكمال الأشغال في مرحلة ثانية من الداخل دون التأثير على الرحلات.

للإشارة فقد حددت تكلفة تهئية المحطة بـ100 مليون دينار.