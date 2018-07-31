زطشي يهين أعضاء المكتب الفيدرالي.. ويتهم البعض بالوشاية !

ارتفعت درجات الضغط على خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لأعلى مستوياتها مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن اسم المدرب الجديد للخضر وخاصة مع تصريحات وزير الشباب والرياضة الذي طالب من الاتحادية أن تسارع في الكشف عن هوية المدرب الذي سيكون على رأس العارضة الفنية للمنتخب لا سيما أن الشارع الرياضي ينتظر بفارغ الصبر اسم المدرب خاصة مع سلسلة الإخفاقات في السابق مع المدربين الذين فشلوا في قيادة المنتخب لنجاحات وانتصارات في الفترة الماضية بداية من المغمور "ألكاراز" و"صولا لرابح ماجر الذي بدوره أبعد من المنتخب بعد أن اتضح أخيرا أنه بعيد كل البعد عن ميدان التدريب.

كل هذه العوامل دفعت رئيس الاتحادية لتغيير طريقة تعامله فيما يخص ملف المدرب بدليل ما حصل أول أمس خلال أشغال المكتب الفيدرالي حيث رفض الرجل أن يطرح اسم المدرب الجديد ورد بطريقة غير لائقة وبلهجة شديدة مكتفيا بالتأكيد على أن المدرب وهو ما صرحه أيضا للصحافة سبق له أن كان في نهائيات كأس العالم وسيكون على مستوى وقدر تطلعات الشارع الرياضي، مشددا على أن الكشف عن اسم المدرب سيكون بداية شهر أوت بعد التفرغ من بعض التفاصيل التي تفصل الطرفين يقول رئيس الاتحادية عن توقيع العقد النهائي.

وما فاجأ الجميع في تصريحات وكلام رئيس الاتحادية هو وجوب مراعاة شعور المدرب الجديد لأنه في عطلة.

هذا وقالت مصادرنا إن رئيس الاتحادية برفضه الحديث عن هوية المدرب الجديد والتكتم عليها أوحى للأعضاء بأن من بينهم واش قد يخرج للعلن ويفصح اسم المدرب، وهو ما تم في وقت سابق كما يعلم الخاص والعام مع المدرب الفرنسي رونارد الذي سقط اسمه في الماء بعد أن سرب ربوح حداد اسمه للصحافة، وهو العضو الذي غادر أشغال المكتب الفيدرالي أول أمس قبل نهايته غاضبا.

هذا وربطت الكثير من الأطراف البرتغالي كيروش المدرب السابق للمنتخب الإيراني بالخضر خاصة أنه الوحيد المتبقي من القائمة التي وضعتها الاتحادية كما أن المعني تواجد في كأس العالم ويتواجد في عطلة على حد قول رئيس الاتحادية ليكون الحسم في الساعات القليلة القادمة.