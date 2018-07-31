(فيديو) تقارير روسية: الجيش الجزائري يمتلك سلاحا روسيا فتاكا قادرا على اسقاط أي نوع من الطائرات الحربية

كشفت وسائل إعلام روسية، خلال عرض مقاطع فيديو مختلفة بثتها القوات المصرية والجزائرية عن سلاح روسي دفاعي أسطوري.

وقالت صحيفة "vestnik"، أن الجيشين المصري والجزائري يمتلكان المدفع الذاتي المضاد للطائرات "شيلكا" ZSU-23-4، الذي تمكن من إسقاط عدد كبير من الطائرات في الحروب المختلفة وأثبت فعالية كبيرة أمام مختلف الطائرات الحربية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المنظومة "شيلكا" يتم استخدامها بشكل مكثف في سوريا حاليا من قبل القوات الروسية المتواجدة هناك، ولكن تستخدم منها المدفعية التي تدمر الأهداف الأرضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزائر بدأت بالفعل في استخدام هذه المنظومة الفتاكة ضمن قواتها، وهو مايعرضه الفيديو لزيارة الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، للقاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وأضاف ذات المصدر أن القوات المسلحة المصرية حاليا، لديها 350 منظومة من شيلكا، يستخدم منها سلاح الجو المصري 230 منظومة لحماية القواعد الجوية.

وقرر المصريون تحديث شيلكا، وتزويدها بأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات "إيغلا إس"، التي تدعم قدرات شيلكا لمكافحة الطائرات والمروحيات، لذا أصبح من الممكن الآن تدمير أهداف في نطاق 5000 متر وعلى ارتفاع 3500 متر.

المدفع الذاتي المضاد للطائرات "شيلكا" ZSU-23-4 بالقاعدة المركزية للإمداد بالبليدة:

فيديو زيارة الفريق أحمد قايد صالح إلى القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة: