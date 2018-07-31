فتح الأرضية الوطنية لتوظيف الاحتياطيين أواخر سبتمبر أو مطلع أكتوبر

من المقرر أن تقوم مصالح الوزيرة نورية بن غبريت بتحرير آلاف المناصب المالية الخاصة بالأساتذة الذين استفادوا من الترقية في الرتب، عقب افتكاكهم للنجاح في الامتحانات المهنية الخاصة بالمديرين والمفتشين والنظار والمستشارين وغيرها والتي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا، على أن يتم وضعها تحت تصرف الأساتذة الجدد، حيث سيستفيد منها الأساتذة الاحتياطيون الذين نجحوا في مسابقات التوظيف، إلى جانب خريجي المدارس العليا للأساتذة وسيتم بموجب ذلك إعادة فتح الأرضية الوطينة للتوظيف وآخر شهر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبل .

وكشفت مصادر تروبوية مطلعة أن مصالح بن غبريت ستقوم بتحرير المناصب الناتجة عن الترقية لصالح الأساتذة الاحتياطيين وكذا خريجي المدارس العليا للأساتذة بعد تأشير الوظيف العمومي عن ملفات الناجحين في مسابقات الترقية الأخيرة التي تضمنت اكثر من 11 ألف منصب.

وذكرت مصادرنا أنه سيتم فتح الأرضية الوطنية للتوظيف خلال أواخر سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر المقبل عى اقصى تقدير، لشغل المناصب الشاغرة، حيث سيتم وضع تلك المناصب تحت تصرف الآلاف من الأساتذة “الاحتياطيين” الذين نجحوا في مسابقة التوظيف الخارجية، خاصة فئة الناجحين بمعدلات جيدة تراوحت بين 14 و15 من 20، ونظرا لقلة المناصب المالية وجدوا أنفسهم خارج دائرة “التوظيف” إلى حين تسجيل شغور في المناصب.

وأشارت مصادر من القطاع إلى أن مناصب الاساتذة الناجحين في مسابقتي مدير ومفتش والتي يحتاج أصحابها إلى تكوين لمدة سنة، إلا أن الأساتذة الذين سيشغلون مناصب الترقية سيتقاضون رواتبهم كأساتذة في الرتب القديمة قبل النجاح، لكن المنصب المالي الشاغر الذي أجريت عليه المسابقة كمدير أو مفتش ومناصبهم الاصلية كأساتذة رئيسيين ومكونين يتم تحويلها آليا إلى رتب قاعدية كأستاذ تعليم ابتدائي ومتوسط وثانوي ليتم التوظيف عليها من القوائم الاحتيلاطية ومن بين خريجي المدارس العليا في إطار الرخصة الاستثنائية التي تحصلت عليها الوزارة من الوظيف العمومي منذ سنة 2016

اما مناصب الاساتذة الناجحين في رتبتي مستشار تربية وناظر ثانوية، يمكن اعتبارها مناصب شاغرة لأن الاساتذة الناجحين لا يخضعون لتكوين ويمكن تحرير مناصبهم فور نجاحهم ويمكن أن يتم التوظف على مناصبهم بعد تأشير الوظيف العمومي.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التربية الوطنية من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، خصصت 11487 منصبا ماليا جديدا للترقية الاستثنائية في الرتب، بالمقابل فقد تم اللجوء إلى استرجاع مناصب مالية خاصة بالسنة الفارطة لسد الشغور، بسبب بقائها شاغرة نظرا لرسوب مترشحين في الاختبارات الكتابية، مفتش، مدير مؤسسة تربوية “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، مشرف تربية، ناظر، مستشار تربية، ملحق بالمخبر ومستشار التوجيه والتغذية، مقتصد، مقتصد رئيسي ونائب مقتصد.