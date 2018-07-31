كهرباء:اضطراب في التموين بوهران ومعسكر

عرفت مدينة وهران و بعض بلديات ولاية معسكر اضطرابات في التموين بالكهرباء اثر عطب مزدوج على مستوى المحول الكهربائي ذو التوتر العالي ب "زهانة" و " البحيرة الصغيرة", حسبما جاء في بيان للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز.

و حسب ذات المصدر, فقد تم تسجيل العطب المزدوج يوم الاثنين 30 جويلية على الساعة 21 و 7 د على مستوى المحول الكهربائي ذو التوتر العالي 30/60/220 كيلوفولط بزهانة و كذا الخط و المحول الكهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلوفولط " البحيرة الصغيرة' " (Petit Lac ).

وأوضحت ذات المؤسسة انه بالرغم من أهمية هذا العطب, إلا أنه و بفضل التعبئة السريعة للمواد البشرية و المادية التابعة لمسير شبكة نقل الكهرباء و مديرية التوزيع لوهران, تمت إعادة التموين تدريجيا بعد الدقيقة الثانية عشر (12).

و أكدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز ان فرق التدخل تبقى في الميدان و الأشغال جارية على "قدم و ساق" للإصلاح الكلي للعطب .

كما تعتذر الشركة لزبائنها عن هذا الإزعاج مضيفة أن مصالحها تبقى في الخدمة.