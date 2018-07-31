بالصور.. بدوي يشارك في إحتفال السفارة المغربية بعيد العرش



شارك ليلة أمس وزير الداخلية نور الدين بدوي في الحفل الذي أقامته السفارة المغربية في الجزائر بمناسبة عيد العرش.

ونشر بدوي في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر انه تشرّف أمسية البارحة بتمثيل الحكومة الجزائرية بمناسبة الاحتفال بـعيد العرش.

بسفارة المملكة المغربية بالجزائر.

ورافق وزير الداخلية في حفل السفارة وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى.

كما شارك والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ في الحفل.

وهنأ وزير الداخلية نور الدين بدوي السلطات والشعب المغربي بالمناسبة.

