ولد عباس: الحديث عن دعمي لترشح سلال كلام فارغ

رفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الثلاثاء، الاتهامات التي كالها له عضو المكتب السياسي السابق حسين خلدون، بشأن وقوفه مع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال من أجل ترشيحه لرئاسيات 2019، إذا ما قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لعهدة جديدة، حيث نفى ولد عباس جملة وتفصيلا مجرد التفكير بهذا الخصوص، ليؤكد من جديد ولاءه المطلق والدائم لرئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، حتى أنه وصف الإشاعة بـ “الكلام الفارغ”.

كما تطرق ولد عباس، خلال الندوة لصحفية التي أعقبت لقاءه برئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، بمقر الأفلان في العاصمة، إلى محتوى اجتماعه بالوزير الأول أول أمس، أحمد أويحيى، حيث صرح بأنه شكل فرصة لتجديد موقف حزبي الأغلبية بشأن الدعوة لاستجابة الرئيس بوتفليقة لمناشدتهم له من أجل الاستمرارية في قيادة البلاد، كما أوضح أن الطرفين تناقشا العديد القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة للبلاد، معتبرا أنّ ذلك يندرج ضمن إطار المشاورات الدائمة بين الرجلين.

كما هوّن المتحدث من الاجتماع في قصر الحكومة بصفة حزبية، بل دافع ولد عباس عن الوزير الأول بالقول “إنه رجل دولة يعرف حدوده جيدا، ولا يمكن أن يتجاوزها”، وعاد ليذكر بلقائهما منذ سنة في ذات المكان في إطار مناقشة قانون المالية 2018، قبل أن يشدّد على أنّ مقابلة غريمه أويحيى في مكتب الأخير بالوزارة الأولى أمر عادي، مضيفا “لا شيء يفرّق بين أويحيى وجمال ولد عباس، ونحن نمشي جنبا إلى جنب”.

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