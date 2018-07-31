مصحة خاصة تونسية تقاضي مريضة جزائرية

كشفت مصدر عليم للخبر إن مصحة خاصة تونسية أقدمت على مقاضاة مريضة جزائرية اتهمت الطاقم الطبي بالمصحة بسرقة كليتها بالرغم من أن المعنية أمضت برتوكول الجراحة والتعهد وأجريت العملية في أحسن الظروف ووفقا لأخلاقيات المهنية، حسب ما أوردته إذاعة موزاييك التونسية.

وجاء قرار المصحة التونسية على اثر عرض القضية نشر القضية في وسيلة إعلامية جزائرية والتي أدخلت كطرف ثان في الخصومة على خلفية عرض البيانات الشخصية للمصحة وينتظر أن تنتهي هيئة الدفاع التي وكلتها المصحة التونسية من إجراءات طلب فتح التحقيق والتأسيس كطرف مدني متضرر بالقذف والتشهير.