السبسي يعزي بوتفيلقة

وجه رئيس التونسي الباجي قايد السبسي برقية تعزية الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اثر العملية الإرهابية الغادرة التي وقعت في جبل بيسي بدائرة عزابة من ولاية سكيكدة .

وأكد الباجي قايد السبسي في البرقية " انه اثر لعملية الإرهابية الغادرة التي وقعت في جبل بيسي بدائرة عزابة من ولاية سكيكدة .

وأسفرت عن استشهاد وجرح عدد من الجنود"، نؤكد" ادانة تونس الشديدة لهذه الجريمة الآثمة وتضامنها مع الجزائر الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا" مشيرا الى أن "هذا الإعتداء الغاشم لن يزيد الشعب الجزائري العزيز، إلا صلابة وتصميما وتضامنا للتصدي لأي تهديد لأمن الجزائر واستقرارها"..

وجدد السبسي "وقوف تونس إلى جانب الجزائر، في ما تتخذه من تدابير وإجراءات للقضاء على فلول الإرهاب وتخليصها نهائيا من هذه الآفة المقيتة".

لافت أن تعزية السبسي سبقت أي اعلن من قبل السلطات الجزائرية بشان مقتل عسكريين في هجوم عزابة الارهابي مساء الاثنين، حيث تتحفظ وزارة الدفاع في الكشف عن عدد شهدا الجيش والمصابين في هذه الهجوم ، فيما تتحدث تقاري عن ما بين خمسة الى سبعة شهداء.