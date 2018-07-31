فان مارفيك لن يدرب "الخضر"

استبعدت فرضية تدريب المدرب الهولندي، فان مارفيك، للمنتخب الجزائري لكرة القدم خلفا لرابح ماجر، بعدما شرع في مهامه الجديدة مع نادي بي أس في هيندوفن (القسم الأول الهولندي) كمساعد لفان بومل اليوم الثلاثاء.

وقاد مارفيك (66 سنة) منتخب أستراليا في المونديال الأخير 2018 بروسيا، قبل أن يستقيل من منصبه اثر إقصاء "السوكوروز" من الدور الأول لهذه المنافسة.

وكان رئيس الاتحادية الجزائرية، خير الدين زطشي، عقب اجتماعه بالمكتب الفيدرالي بسيدي موسى أمس الاثنين، قد لمح إلى أن المدرب المقبل للخضر سيكون "موندياليا".

كما بدد المدرب الفرانكو ألماني غيرنو روهر كل الشائعات المتعلقة باحتمال تدريبه الفريق الوطني بعدما قرر مواصلة مهامه على رأس العارضة الفنية ل"نسور" نيجيريا.

وصرح المدرب الألماني لصحيفة ملحية كيف لمدرب أن يغادر فريقا كان على أعتاب التأهل للدور الثاني من المونديال اثر فوزه على أيسلندا وكاد أن "يقتل" الأرجنتين؟؟".

وحسب بعض المصادر المقربة من "الفاف" فإن التقني البرتغالي، كارلوس كيروش، المنتهي عقده مع الاتحاد الإيراني بتاريخ 31 يوليو 2018، بات قريبا من خلافة ماجر، وهو الذي كاد أن يؤهل إيران إلى الدور ثمن نهائي من مونديال 2018.

وصرح زطشي للصحافة "نحن على اتصال مستمر مع المدرب المستقبلي للجزائر وهو متحمس للعمل معنا ولا يمكنني الكشف عن اسمه بالنظر إلى المفاوضات الجارية حاليا. لا تزال هناك بعض التفاصيل المالية للإعلان الرسمي عنه".