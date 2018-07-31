شراء الأضاحي من نقاط البيع النظامية لتفادي الشك

دعا الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال شادي، المفتشين البيطريين عبر الولايات، لضمان مراقبة ذبح المواشي يوم العيد، وضمان احترام القواعد الصحية السارية على مستوى الأسواق ونقاط البيع الأخرى، مع تسليم الشهادات الصحية لمرافقة الماشية لاسيما للمربين المتنقلين، كما حثهم على العمل على الحد من انتشار فيروس الحمى القلاعية، مع إلزام المربين بتجنب شراء الأبقار مع التبليغ عن الحالات المشتبه بإصابتها.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، الثلاثاء، ذكّر شادي ببؤر ظهور مرض الحمى القلاعية منذ 21 جوان المنصرم، وذلك في كل من تيزي وزو، ثم البويرة، بجاية، سطيف، تيبازة، المدية، أم البواقي، برج بوعريرج، والشلف والبليدة، ليؤكد فتح سوق لاقتناء مليوني جرعة لقاح، وكاشفا عن ذبح 190 بقرة تأكد إصابتها بالفيروس.

كما طالب الأمين العام البيطريين، بالقيام بحملات تحسيسية على المستوى المحلي، بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء الأضاحي من نقاط البيع النظامية، مؤكدا تحديد الولاة لنقاط بيع مزودة بجهاز الرقابة البيطرية، مع تنظيم تنقل المواشي من الولايات الممولة، من خلال إنشاء شهادة صحية والإشارة لمركبة النقل، والتوعية والتحسيس حول ظاهرة تسمين الأغنام.

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