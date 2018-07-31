كأس العرب للأندية الأبطال: وفاق سطيف 2-1 العين الإماراتي (ملخص المباراة)

البطاقة الفنية: ملعب ماكسيمير بزغرب بكرواتيا، أرضية صالحة، تنظيم محكم، جمهور قليل، التحكيم للثلاثي: تركي الخضير، محمد العبقري، زيد خلف. وفاق سطيف: زغبة، رضواني، فرحاني، بدران، ربيعي، إيسلا، عيبود، جحنيط، جابو، لاكروم. المدرب: الطاوسي. العين الإماراتي: خالد عيسى، شيوتاني، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، بندر الأحبابي، ريان يسلم، أحمد الحمودي، عامر عبد الرحمان، حسين الشحات، دياكييه، كايو. المدرب: زوران. ملخص الشوط الأول: بداية المباراة سريعة في (د3) توغل بندر الأحبابي زغبة يخرج ويرد الكرة لكن الأول يحصل عليها مجددا ويوزع ناحية دياكييه والأخير لم يلحق على الكرة، رد الوفاق كان في (د7) عن طريق رضواني، الذي تلقى كرة في العمق وسدد على مشارف منطقة العمليات، مرت جانبية عن القائم الأيسر. دفع أحمد بندر من طرف فرحاني الحكم يعلن عن ركلة جزاء في (د21) نفذها دياكييه مسجلا الهدف الأول في المباراة في (د22)، واصل العين الضغط وفي (د25) توغل حسين الشحات ووزع على الجهة اليمنى لكن زغبة إلتقط الكرة. تلتها في (د26) لعبة ثنائية بين دياكييه و الشحات الكرة تصل إلى بندر الأحبابي كان وجها لوجه يسدد وزغبة بأعجوبة للركنية، تلتها في (د28) لاكردوم يتحصل على كرة يواوغ ويسدد والقائم الأيمن ينوب عن الحارس. عند (د41) الوفاق السطايفي ينجح في تعديل النتيجة، حيث تحصل لاكروم على كرة وتوغل على الجهة اليمنى يراوغ ثم يمرر عرضية ناحية جابو، كان الأخير متحررا من الرقابة وتسديدة محكمة يسكنها داخل الشباك.