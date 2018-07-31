إعادة فتح ملف بودربالة المتوفي في سجن “ارشيدونا” بإسبانيا

أعيد فتح ملف الشاب الجزائري “محمد بودربالة” الذي توفي في ظروف غامضة بسجن ارشيدونا بملڨا الإسبانية رسميا عن طريق إعادة تفعيل مبادرة المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة للحكومة السابقة.حيث كانت الحكومة السابقة المنتهية مهامه على مستوى البرلمان الإسباني، قد عملت على طمس الملف الشاب الجزائري وكل معالم الجريمة.

وهذا بحكم أن قضية المرحوم “محمد بودربالة” لم تقتصر على كونها حالة معزولة وإنما أصبحت في وقتها قضية الدولة الإسبانية وصورتها أمام الإتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية.

وحسب المعلومات التي التي تتوفر عليها “النهار”، فإن الغتحاد العام للجزائريين بالمهجر طالبوا عن طريق بيان موجه إلى وزير الداخلية الإسباني بإعادة فتح التحقيق في القضية.

وهذا نظرا لثقة الإتحاد العام أن بودربالة قتل عمدا في السجن الإسباني أو غير متعمد، ولكنه لم ينتحر مثلما روج له.