موبيليس يهدي شرائح مجانية للحجاج الجزائريين

خصص المتعامل التاريخي للهاتف النقال في الجزائر موبيليس أجنحة خاصة على مستوى عدّة مطارات داخل التراب الوطني لتوزيع شرائح مجانية على الحجاج الذين يغادرون أرض الوطن نحو البقاع المقدسة.

وتمّ فتح أجنحة موبيليس لخدمة الحجاج على مستوى مطارات الجزائر ، وهران، ورقلة ، وعنابة ، حيث تمّ على مستواها إهداء شرائح مجانية للحجاج "حتى يتسنّى لهم التواصل مع أقاربهم بكل سهولة من خلال الإستفادة من أفضل التسعيرات ".

وكانت أول رحلة لحجاج بيت الله من الجزائر قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي 25 جويلية .