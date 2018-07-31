الجيش يواصل عمليات التمشيط الواسعة للمرتفعات الجبلية بسكيكدة

تواصلت، امس، و لليوم الثالث على التوالي عمليات التمشيط الواسعة التي شرعت فيها قوات الجيش الوطني الشعبي المدعمة بمختلف أسلاك الأمن، للمرتفعات الجبلية لبيسي بين بلديتي بني بشير وعزابة بولاية سكيكدة الساحلية ، مع قصف جوي وأرضي لا يزال مستمرًا

وبحسب مصدر عسكري محلي تقوم قوات الجيش الشعبي الوطني بتعقب أثر الإرهابيين و أنه تتم محاصرة حوالي 20 إرهابيًا بأعالي بيسي من بينهم زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي عبد المالك دروكدال و أفاد أنه قد امتدت العملية العسكرية الجارية حاليًا بولاية سكيكدة، إلى مشارف عنابة عبر جبال عزابة، من خلال فرض حصار جوي على دروكدال وأتباعه. وحسب ذات المصدر، فإنه تم منذ بداية التمشيط القضاء على 4 إرهابيين و القبض على إرهابي واحد،فيما تم تسجيل إستشهاد 7 جنود في صفوف الجيش الشعبي الوطني.

كما أشار المصدر إلى تمكن مختلف وحدات الجيش من تدمير ما لا يقل عن 10 مخابئ “كازمات” ووجهت مصالح الأمن تعليمات لسكان المناطق بعدم المغامرة في الذهاب لجني الفواكه المختلفة بمزارعهم تفاديًا لأي أذى قد يلحق بهم خلال عمليات التمشيط والقصف الجوي أو اشتباكات مسلحة مع الإرهابيين، خاصة بعد أن عزز الجيش الوطني الشعبي التعداد صباح امس، بــــ600 عسكري لتطويق المنافذ الحدودية لولايتي سكيكدة و عنابة وفرض الرقابة الشديدة.

وحسب ما ذكره نفس المصدر، فإن توسيع قوات الجيش نطاق عملياتها يعود لورود معلومات مؤكدة تفيد بتسلل عناصر إرهابية إلى المنطقة و إحتمال تواجد ضمنها الأمير عبد المالك دروكدال.